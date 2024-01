Der größte Engstinger Teilort Großengstingen hat bisher weder Ortschaftsrat noch Ortsvorsteher. Die Arbeitsgemeinschaft Großengstinger Gemeinderäte will das ändern. Bei den Kommunalwahlen im Juni soll in der »Kernstadt« wie in Kleinengstingen und Kohlstetten ein eigenes Gremium gewählt werden.

Im Rathaus könnte bald auch ein Großengstinger Ortschaftsrat tagen. Foto: Steffen Wurster Im Rathaus könnte bald auch ein Großengstinger Ortschaftsrat tagen. Foto: Steffen Wurster

