Grabenstetter Steige: Halbseitige Sperrung wegen Hangrutsch

BAD URACH. Die Landesstraße 211 zwischen Bad Urach und Grabenstetten ist vor dem Beginn des Albanstiegs auf einer Länge von rund 50 Metern bis auf Weiteres halbseitig gesperrt. Das teilt das Landratsamt Reutlingen in einer Pressemitteilung mit.

Der Verkehr wird mittels einer Lichtsignalanlage geregelt und an einer Engstelle vorbeigeführt. Anlass hierfür ist eine Hangrutschung der bergseitigen Böschung. Aus Sicherheitsgründen kann daher die Bergabspur im betroffenen Bereich nicht mehr befahren werden.

Erosion, die bis zum Fahrbahnrand reicht

Bergseitig austretendes Hangschichtenwasser, begünstigt durch die aktuelle Schneeschmelze und den Starkregen, haben eine Erosion am Steilhang entlang der Straße ausgelöst. Diese reicht bis an den Fahrbahnrand. Zur Gefahrenabwehr und zur Sicherung des Verkehrs wurden in einer Sofortmaßnahme Betonschutzwandfertigteile als Steinschlagbarriere am Fahrbahnrand verbaut, sodass die Ereignisstelle bislang verkehrssicher umfahren werden kann.

Das Kreis-Straßenbauamt und das Regierungspräsidium Tübingen haben bereits vorbereitende Maßnahmen zum Aufschluss von Ursache und Sanierung eingeleitet.

Sicherungsarbeiten sind geplant

Bei geeigneter Witterung soll bereits zum Beginn des nächsten Jahres mit den erforderlichen Sicherungsarbeiten im Böschungsbereich begonnen werden.

Informationen zu Sperrungen und Umleitungen auf den klassifizierten Bundes-, Landes- und Kreisstraßen können im Baustellen- und Ereignismanagement (BEMaS) des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen abgerufen werden.