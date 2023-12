Wie es passieren konnte, weiß Pfarrer Hansjörg Eberhardt nicht. Er erinnert sich aber noch an den scheppernden Klang von Betglocke Maria, als im Mai nur noch ein kläglicher Rest des Klöppels in ihr schwang. Er war abgebrochen, Maria fortan stumm. Jetzt ist der Klöppel erneuert und der auf Gis gestimmte Ton schallt wieder aus dem Glockenturm der Genkinger Kirche.

Blick in die Glockenstube des Genkinger Kirchturms: Links ist die älteste Glocke, auf den Namen Margaretha geweiht, zu sehen, hinten (Mitte) das Taufglöcklein Martin. Rechts hängt Glocke Michael, sie verdeckt Betglocke Maria. Foto: Cordula Fischer Blick in die Glockenstube des Genkinger Kirchturms: Links ist die älteste Glocke, auf den Namen Margaretha geweiht, zu sehen, hinten (Mitte) das Taufglöcklein Martin. Rechts hängt Glocke Michael, sie verdeckt Betglocke Maria. Foto: Cordula Fischer

