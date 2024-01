Der Gammertinger Reifengroßhändler Bruno Göggel ist am Wochenende an den Folgen eines Krebsleidens verstorben. Seine zweite Hochzeit im Sommer 2022 hatte wegen eines Großbrands auf dem Firmengelände in Folge eines Feuerwerks für Schlagzeilen gesorgt. Das Amtsgericht Sigmaringen hat am Montag den Pyrotechniker wegen fahrlässiger Brandstiftung zu einer Geldstrafe verurteilt.

