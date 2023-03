Die Feuerwehr bekämpfte in der Nacht vom 26. auf den 27. August 2022 das Feuer in einem Einfamilienhaus an der Marktstraße in Gammertingen. Ein 55-jähriger Bewohner kam bei dem Brand ums Leben. Der 25-jährige Mann, der deshalb wegen Brandstiftung mit Todesfolge angeklagt war, ist jetzt freigesprochen worden. Foto: feuerwehr gammertingen Die Feuerwehr bekämpfte in der Nacht vom 26. auf den 27. August 2022 das Feuer in einem Einfamilienhaus an der Marktstraße in Gammertingen. Ein 55-jähriger Bewohner kam bei dem Brand ums Leben. Der 25-jährige Mann, der deshalb wegen Brandstiftung mit Todesfolge angeklagt war, ist jetzt freigesprochen worden. Foto: feuerwehr gammertingen

