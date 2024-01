Die 48. Internationalen Wandertage in St. Johann-Upfingen waren am Wochenende das Event für Jogger, Wanderer, Nordic Walker und gemütliche Geher. Jeder war nach seiner Façon unterwegs auf der Rundtour vom Sportheim Upfingen, am Albtrauf entlang und laut Veranstalter TSG Upfingen »durch wildromantische Wälder« .

Die Maiers aus Günzburg sind begeistert von der Wanderroute Foto: Gabriele Bimek

