Was kurios klingt, ist eigentlich eine uralte Tradition. Nicht hierzulande, sondern in der Region um den Nordpol. Passt aber trotzdem ganz gut ins Ländle, die Alb wird ja auch gern als Schwäbisch Sibirien bezeichnet. Die Unterwolle von Huskys und anderen nordischen Hunderassen lässt sich zu Garn und das wiederum zu Wärmendem verarbeiten. Bei seinem Weihnachtsmarkt am Samstag, 2. Dezember, bietet der Verein Nothilfe für Polarhunde Handschuhe, Mützen und mehr an.

In der Auffangstation der Nothilfe für Polarhunde ist Platz für 25 Huskys. Foto: privat

