Für das laufende Jahr müsse das Sparschwein noch nicht geschlachtet werden, hieß es am Dienstagabend während der Gemeinderatssitzung in Trochtelfingen – aber in der Zukunft sehe es ganz düster aus, meinte zumindest Ratsmitglied Bernd Hummel. Foto: Norbert Leister Für das laufende Jahr müsse das Sparschwein noch nicht geschlachtet werden, hieß es am Dienstagabend während der Gemeinderatssitzung in Trochtelfingen – aber in der Zukunft sehe es ganz düster aus, meinte zumindest Ratsmitglied Bernd Hummel. Foto: Norbert Leister

