Die Geehrten mit Bürgermeister Mario Storz (von links): Christian Schenk, Gunter Hespeler, Andreas Staneker, Michael Speidel, Dennis Failenschmid, Benjamin Spothelfer, Matthias Leger und Kommandant Daniel Geist sowie Kreisbrandmeister Wolfram Auch. FOTO: LEIPPERT Die Geehrten mit Bürgermeister Mario Storz (von links): Christian Schenk, Gunter Hespeler, Andreas Staneker, Michael Speidel, Dennis Failenschmid, Benjamin Spothelfer, Matthias Leger und Kommandant Daniel Geist sowie Kreisbrandmeister Wolfram Auch. FOTO: LEIPPERT

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.