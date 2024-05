Fackellauf nach Solferino: Licht der Hoffnung trifft Freitag in Münsingen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Seit 1992 erinnern Tausende von Menschen aus der ganzen Welt alljährlich bei einem Fackelzug (italienisch Fiaccolata) an die Anfänge der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Hier wurde nach der grausamen Schlacht durch Henry Dunant im Jahr 1836 die Hilfsorganisation Rotes Kreuz und Rothalbmond gegründet. Erneut findet dieses Jahr ein Staffellauf statt, der vielen Landes- und Kreisverbänden ermöglicht, die Fackel in ihren Regionen begrüßen zu dürfen.

So wird das Licht der Hoffnung und Menschlichkeit von vielen Menschen über einen längeren Zeitraum quer durch die Hände vieler Menschen von Magdeburg durch ganz Deutschland über Österreich und Italien gegeben und begleitet. Am 24. Juni – pünktlich zum eigentlichen Gedenktag – wird das Licht in Solferino in Norditalien erwartet wird.

Fackel trifft um 17.15 Uhr ein

Auch das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Reutlingen mit seinen Bereitschaften, liegt dieses Jahr an der Strecke und nimmt am Fackellauf teil. Auch er möchte das »Licht der Hoffnung und Menschlichkeit« von Rotkreuzgliederung zu Rotkreuzgliederung weiterreichen – am Freitag, 24. Mai, auf dem Matthias-Erzberger-Platz in Münsingen. Der Lauftreff des Kreisverbands Reutlingen wird mit der Fackel gegen 17.15 Uhr auf dem Matthias-Erzberger-Platz einlaufen und gegen 19.30 Uhr wird die Fackel an den DRK-Ortsverein Baltmannsweiler weitergegeben. Des Weiteren werden die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes und des Ortsvereins Münsingen vorgestellt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg. (eg)