Der Förderverein Wimsener Mühle hält stolz den neuen Flyer zum diesjährigen Kulturprogramm in den Händen. Von links: Johannes Freiherr von Ritter zu Groenesteyn, Nicoletta Freifrau von Saint-André (sitzend), Hans Braunger, Dietmar Schrade, Rebecca Freiin von Ritter zu Groenesteyn, Robert Riehle, Inge Tress, Hubertus-Jörg Riedlinger, Renate Freifrau von Ritter zu Groenesteyn. Foto: Berya Yildiz Inci Der Förderverein Wimsener Mühle hält stolz den neuen Flyer zum diesjährigen Kulturprogramm in den Händen. Von links: Johannes Freiherr von Ritter zu Groenesteyn, Nicoletta Freifrau von Saint-André (sitzend), Hans Braunger, Dietmar Schrade, Rebecca Freiin von Ritter zu Groenesteyn, Robert Riehle, Inge Tress, Hubertus-Jörg Riedlinger, Renate Freifrau von Ritter zu Groenesteyn. Foto: Berya Yildiz Inci

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.