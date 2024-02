Die Renovierung der evangelischen Kirche in Gammertingen steht kurz vor dem Abschluss, der Charakter des Gotteshauses hat sich grundlegend gewandelt. Im Anschluss an ein Benefizkonzert am 24. Februar und bei der Wiedereröffnung der Kirche am 24. März kann sich die Gemeinde einen Eindruck verschaffen.

Albert Hörz und Ulla Haas vom Architekturbüro Riehle Koeth, Pfarrer Ulrich Deißinger, Kirchenmusikerin Ulrike Göggel und Volker Schneider, Vorsitzender des Fördervereins Evangelische Kirche Gammertingen. Foto: Steffen Wurster Albert Hörz und Ulla Haas vom Architekturbüro Riehle Koeth, Pfarrer Ulrich Deißinger, Kirchenmusikerin Ulrike Göggel und Volker Schneider, Vorsitzender des Fördervereins Evangelische Kirche Gammertingen. Foto: Steffen Wurster

