Seinen Namen verdankt der Weiße Sonntag als erster Sonntag nach Ostern den weißen Gewändern der neu getauften Christen. In der katholischen Kirche ist der Weiße Sonntag traditionell der Tag für die Erstkommunion der Kinder. Auch in Steinhilben werden Kinder vor den Altar treten, allerdings am 23. April. Dabei tragen sie eine einheitliche Albe. Die Erstkommunion gilt als Erneuerung der Taufe und Eingliederung in die christliche Gemeinde.

Vor Ostern haben sie Eier gefärbt und Palmenzweige gebastelt und ziehen damit am Palmsonntag in die Kirche ein. Zwei Wochen nach dem Osterfest erhalten die Kinder in St. Pankratius in Steinhilben ihre erste Heilige Kommunion. FOTO: FISCHER Vor Ostern haben sie Eier gefärbt und Palmenzweige gebastelt und ziehen damit am Palmsonntag in die Kirche ein. Zwei Wochen nach dem Osterfest erhalten die Kinder in St. Pankratius in Steinhilben ihre erste Heilige Kommunion. FOTO: FISCHER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.