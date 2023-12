Entspannt bummeln auf dem Melchinger Weihnachtsmarkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BURLADINGEN-MELCHINGEN. Wer noch ein kleines Geschenk oder eine schicke Weihnachtsdekoration brauchte, wurde auf dem Melchinger Weihnachtsmarkt fündig. Der kleine aber feine Markt in der Melchinger Festhalle hielt, was er versprach.

Ortsvorsteher Horst Lamparth und Michael Pfahler, Vorstand der Vereinigten Vereine, eröffneten gemeinsam mit einer Abordnung der Lauchertmusikanten den Weihnachtsmarkt. Karin Kaldewey und Sigrid Barth hatten ein gutes Händchen bei der Auswahl der Aussteller. Nur hochwertige Produkte war in den Auslagen der Marktbeschicker zu finden. Ob Dekorationsgegenstände aus Holz, Gips oder Beton, alles handwerklich hergestellt oder selbst gemachte Marmelade, Likör, Handgestricktes, Schmuck suchte seinen Käufer. Auch ein Krippenbauer mit detailgenauen Figuren warb um Kundschaft. Eine Bastelecke für die Kinder durfte nicht fehlen. So mancher Besucher konnte den Verlockungen nicht widerstehen und deckte sich für die kommende Weihnachtszeit ein. Bei Kaffee und Kuchen konnte man zudem in der mollig warmen Festhalle angenehm plaudern.

Draußen vor der Halle servierten die Vereinigten Vereine bei herrlichem Winterwetter Kinderpunsch, Glühwein und Rote vom Grill. Die Abordnung der Lauchertmusikanten lies es sich nicht nehmen vor der Glühweinhütte einige Weihnachtsweisen zu spielen. (aba)