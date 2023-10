Die Freiwilligen Feuerwehren aus Großengstingen und Kleinengstingen wachsen zusammen. Sie sollen in einem gemeinsamen neuen Feuerwehrhaus ihren Stützpunkt haben, eine Machbarkeitsstudie wurde jetzt vorgestellt. Die Feuerwehr bevorzugt die »Neue Ortsmitte« gegenüber dem Rewe-Markt, im Gemeinderat gab es Tendenzen in Richtung Standort »Festplatz«. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Die Feuerwehr wünscht sich den Platz gegenüber dem Rewe-Markt. Foto: Steffen Wurster Die Feuerwehr wünscht sich den Platz gegenüber dem Rewe-Markt. Foto: Steffen Wurster

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.