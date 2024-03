Dass auf der Bahnlinie zwischen Engstingen und Gammertingen, die 2019 reaktiviert wurde, alles reibungslos läuft, kann nicht behauptet werden. Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren Streckenteile gesperrt. Nun kam es wieder zu Ausfällen im Bahnverkehr. Grund: Schäden an einer Eisenbahnbrücke in Trochtelfingen. Ein Provisorium soll vorerst Abhilfe schaffen.

Die Eisenbahnbrücke in Trochtelfingen in Höhe des Bauhofs wurde gesperrt. Sie wies so große Schäden auf, dass keine Züge mehr darüber fahren durften. Die SWEG Schienenwege GmbH hat sie saniert, sodass die Schwäbische Alb-Bahn den Verkehr wieder aufnehmen können soll. Foto: Cordula Fischer Die Eisenbahnbrücke in Trochtelfingen in Höhe des Bauhofs wurde gesperrt. Sie wies so große Schäden auf, dass keine Züge mehr darüber fahren durften. Die SWEG Schienenwege GmbH hat sie saniert, sodass die Schwäbische Alb-Bahn den Verkehr wieder aufnehmen können soll. Foto: Cordula Fischer

