Ein Maler mit Haltung im Theater von Melchingen

BURLADINGEN-MELCHINGEN. Menschen stehen im Zentrum der Werke, die der Rottenburger Künstler Michael Plaetschke im Foyer des Theaters Lindenhof in Melchingen ausstellt. Im Titel »Viele sind – Wir« steckt auch eine Haltung: Die, allen Menschen den gebührenden Respekt entgegenzubringen, besonders den vielen, die gerne übersehen werden wie Flüchtende, Frauen und Kinder. »Ich bin ein humanistischer Künstler«, sagt Plaetschke über sich selbst. Nach dem Studium der Bildhauerei in Stuttgart standen Skulpturen aus Stein, Holz und Bronze lange im Zentrum seines Schaffens. Erst in den vergangenen Jahren schwenkte er um auf Ölmalerei. Parallel widmet er sich weiterhin dem Holzschnitt.

Die ausgestellten großformatigen Bilder stammen hauptsächlich aus den zurückliegenden zwei bis drei Jahren. Was malt man im Angesicht des Krieges, der Flüchtlingswellen und der Pandemie? Auch den Künstler macht all dies betroffen und doch möchte er mit seinen Bildern Hoffnung und Zuversicht vermitteln. Auch wenn sie die Themen der Zeit auf unterschiedliche Weise aufgreifen, sind seine Werke doch nie eindeutig, sondern enthalten irritierende, surreale Elemente. Sie laden den Betrachter dazu ein, seine eigene Geschichte in ihnen zu finden. Flankiert werden die sechs jeweils rund zwei Meter hohen, farbenfrohen Gemälde von Holzschnitten.

Die Schau kann noch bis Montag, 15. Januar 2024, täglich zu den Öffnungszeiten des Theaters von 10 bis 16 Uhr besucht werden sowie an Veranstaltungstagen ab zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn. (eg)