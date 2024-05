Er lässt auf der Leinwand Bildräume entstehen, er schafft sie neu. Seine geschaffene Realität entsteht aus abstrakten Farbräumen. Seine Bilder - einige ältere, aber vor allem solche, die in den vergangenen vier bis fünf Jahren entstanden sind - zeigt Jürgen Bauer in seiner Einzelausstellung im Kunsthaus Alte Schule in Sonnenbühl-Undingen. Die Vernissage ist am Sonntag, 2. Juni.

Jürgen Bauer beschäftigt sich in seinen Bildern mit abstrakten Farbräumen und Architektur. Er malt mit mineralischen Pigmenten, als Bindemittel verwendet er Ei. In dem Glaskubus (rechts) ist zu sehen, wie die Farben aus Mineralien hergestellt werden. Foto: Cordula Fischer Jürgen Bauer beschäftigt sich in seinen Bildern mit abstrakten Farbräumen und Architektur. Er malt mit mineralischen Pigmenten, als Bindemittel verwendet er Ei. In dem Glaskubus (rechts) ist zu sehen, wie die Farben aus Mineralien hergestellt werden. Foto: Cordula Fischer

