Die »Große Tanzbühne« der Musik- und Tanzschule Kultur 33 begeisterte am Sonntagabend in der Münsinger Alenberghalle. Rund 200 Akteure zeigten eine große choreografische Bandbreite.

»Aladin« war ein Gemeinschaftsprojekt unterschiedlicher Tanzensembles mit Einflüssen aus Ballett, Hiphop und Tapdance. Foto: Maria Bloching »Aladin« war ein Gemeinschaftsprojekt unterschiedlicher Tanzensembles mit Einflüssen aus Ballett, Hiphop und Tapdance. Foto: Maria Bloching

