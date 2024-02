Auch in diesem Jahr waren es wieder die vielen aufwendig und kreativ gestalteten Mottowagen und die bunten Laufgruppen, die dem Eglinger Fasnetsumzug ein buntes und unterhaltsames Bild verliehen. Zu den rund 4.500 Umzugsteilnehmern von insgesamt 78 Zünften, Lumpen- und Musikkapellen gesellten sich mehrere tausend Besucher, die das närrische Treiben am gestrigen Fasnetssonntag bei bestem Umzugswetter genossen.

Viele Mottowägen der Eglinger Narren kritisierten die Ampel-Regierung. Foto: Maria Bloching Viele Mottowägen der Eglinger Narren kritisierten die Ampel-Regierung. Foto: Maria Bloching

