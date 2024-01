Schlippr-Schlappr, Autze Bautze oder Schlanga-Fanger: So hallt es am Samstagabend durch die Gassen von Wilsingen. Der Narrenverein feiert verspätet seinen 33. Geburtstag und dabei gleich drei Premieren.

Fröhlich und fleißig: Die Schlanga-Fangr eröffneten den Nachtumzug und organisierten ihn. Foto: Dieter Reisner Fröhlich und fleißig: Die Schlanga-Fangr eröffneten den Nachtumzug und organisierten ihn. Foto: Dieter Reisner

