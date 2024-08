Aktuell Baustelle

Die Gönninger Steige wird für 5,1 Millionen Euro saniert

Die Gönninger Steige ist seit März gesperrt und wird für 5,1 Millionen Euro saniert. Dabei kam schweres Gerät zum Einsatz. Die Bauarbeiten sind im Zeitplan, die Stützbauwerke, die die Straße talseitig am Hang absichern, sind fast fertig, in dieser Woche ist auch begonnen worden, den neuen Straßenbelag aufzubringen. Derweil laufen auch Sanierungsarbeiten in Gönningen und am Kanal in Genkingen.