Weit über die Region hinaus bekannt ist der Dapfener Eiermarkt. Am Sonntag, 18. Februar, startet er in sein 32. Jahr und 9.000 verzierte Eier können bestaunt und erstanden werden. Außerdem werden etliche besondere Gottesdienste gefeiert.

Rund 9.000 Eier haben Ursula Bogner-Kühnle und ihre »Eierfrauen und -männer« verziert und in der Kirche schön präsentiert. Foto: Marion Schrade Rund 9.000 Eier haben Ursula Bogner-Kühnle und ihre »Eierfrauen und -männer« verziert und in der Kirche schön präsentiert. Foto: Marion Schrade

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.