Christa Schleker hat über Jahrzehnte die Plakate für die Aufführungen im Naturtheater Hayingen gestaltet. Als Hommage an ihren im vergangenen Jahr gestorbenen Mann Martin Schleker zeigt sie die Werbeplakate in der Galerie Sphäre in Ehestetten. FOTOS: FISCHER Christa Schleker hat über Jahrzehnte die Plakate für die Aufführungen im Naturtheater Hayingen gestaltet. Als Hommage an ihren im vergangenen Jahr gestorbenen Mann Martin Schleker zeigt sie die Werbeplakate in der Galerie Sphäre in Ehestetten. FOTOS: FISCHER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.