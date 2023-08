Sturmböen mit 174 Stundenkilometern sind am Donnerstag ab circa 21 Uhr über Sonnenbühl hinweggefegt. Die Feuerwehr ist 54-mal ausgerückt. Am schlimmsten getroffen hat das Unwetter den Campingplatz in Erpfingen.

Ein Baum ist am Azur-Campingplatz in Sonnenbühl-Erpfingen auf die Terrasse einer Woodlodge gekracht. Foto: Cordula Fischer Ein Baum ist am Azur-Campingplatz in Sonnenbühl-Erpfingen auf die Terrasse einer Woodlodge gekracht. Foto: Cordula Fischer

