Drei Chöre, drei Stilrichtungen, eine Dirigentin – mit ihrem Songcocktail landeten die Akteure am Samstagabend in der voll besetzten St. Georgs-Kirche einen Volltreffer beim Publikum. Das Benefizkonzert zugunsten von »HiP - Helfen in Partnerschaft« war gespickt mit Traditionals aus der Ukraine und Südafrika, Gospel und Pop, Filmmusik und Rock. Die »musikalische Weltreise« bestritten drei der vier Chöre von Dirigentin Asya Dittler – die Slide Rock Ladies, der Internationale Chor Münsingen und der Ukrainische Chor.

Die drei Chöre mit Dirigentin Asya Dittler Foto: Gabriele Bimek

