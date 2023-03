Auf dieser Fläche in Trochtelfingen möchte ein Investor zwei Wohnhäuser mit je elf Wohnungen bauen. Der Schuppen links soll abgerissen werden. Doch der Gemeinderat vertagte die Entscheidung über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der dafür aufgestellt werden müsste. Er will erst die Ergebnisse eines Baugrundgutachtens abwarten. Foto: Cordula Fischer Auf dieser Fläche in Trochtelfingen möchte ein Investor zwei Wohnhäuser mit je elf Wohnungen bauen. Der Schuppen links soll abgerissen werden. Doch der Gemeinderat vertagte die Entscheidung über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der dafür aufgestellt werden müsste. Er will erst die Ergebnisse eines Baugrundgutachtens abwarten. Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.