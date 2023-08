Band »Butterfly on a Wheel« bald in Wimsener Mühle

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN/WIMSEN. Die Band Butterfly On A Wheel ist am Samstag, 9. September, um 20 Uhr in der Wimsener Mühle zu Gast. Sie präsentiert Stones-Coverversionen der besonderen Art, heißt es in der Ankündigung des Fördervereins Wimsener Mühle.

Das 60-Jahre-Bühnenjubiläum der Rolling Stones im vergangenen Jahr ist auch heute noch Anlass genug, die Kultband in Wimsen zu feiern. Die Berliner Butterflies bekunden den Rock-Veteranen vielseitig, einfallsreich und musikalisch anspruchsvoll ihren Respekt. Dabei werden alte Schätze und auch unbekanntere Songperlen aus der Feder von Jagger/ Richards vorwiegend akustisch präsentiert.

Den Schwerpunkt legt die Band auf den eher balladesken Songs. Die Instrumentierung setzt überraschende Akzente, ohne jedoch das elementare »Stones-Feeling« aus den Augen zu verlieren. So werden die genialen Kompositionen der »Glimmer-Twins« zu einem einzigartig neuen und doch vertrauten Erlebnis – wahrlich nicht nur für Stones-Fans ein musikalischer Leckerbissen, wie dies in Wimsen bereits 2016 zu bestaunen war. Tickets sind im Vorverkauf beim Förderverein erhältlich. (pm)

www.wimsen-kulturmuehle.de, Tel. 07121 302210