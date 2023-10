Bürgermeisterwahl in Kohlberg: Bisher nur zwei Kandidaten

Bitte aktivieren Sie Javascript

KOHLBERG. Nur wenige Minuten dauerte die Gemeinderatssitzung im Rathaus, denn es war nur der Termin für die Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl am 3. Dezember zu beschließen. Das Gremium legte den Termin für die Kandidatenvorstellung auf Donnerstag, 16. November, ab 19 Uhr in der Jusihalle fest. Einzelheiten können erst beschlossen werden, wenn feststeht, wie viele Bewerber es um das Amt als Schultes gibt, beziehungsweise zugelassen werden können. Bis jetzt haben sich Herwart Stribel und Marcus Holder beworben, aber weitere Kandidaten können das noch bis 6. November um 18 Uhr tun.

Um Punkt 18 Uhr wird der Briefkasten am Rathaus geleert. Erst danach kann der Wahlausschuss Einzelheiten zum Ablauf der Kandidatenvorstellung festlegen. Sicher ist bis jetzt nur, dass es bisher zwei Bewerber gibt, also immerhin eine echte Wahlmöglichkeit, sodass ein Wahlgang reichen würde. Bei einer dritten Bewerbung oder mehr könnte eine Stichwahl erforderlich werden, wenn niemand im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht. Der Termin dafür ist für den 17. Dezember vorgesehen. Wer um 17.59 Uhr noch vollständige Unterlagen abgibt und alle Formalien erfüllt, hat noch alle Chancen Rathauschef in Kohlberg zu werden.Interviews mit KandidatenWünschenswert ist dazu eine möglichst hohe Wahlbeteiligung der Bürger, die alle Kandidaten am 16. November ab 19 Uhr in der Jusihalle persönlich kennenlernen können. Beide bisherigen Kandidaten sind vielen bereits bekannt: Herwart Stribel, der sich als Erster beworben hat, ist im Ort sehr gut vernetzt, wohnt in Nürtingen, hat aber seine Firma in Kohlberg. Marcus Holder aus Kirchentellinsfurt unterlag dem bisherigen Amtsinhaber Rainer Siegfried Taigel bei dessen Wahl 2016 deutlich mit knapp 15 Prozent der abgegebenen Stimmen und versucht es nach dessen vorzeitigem Ausscheiden aus dem Amt erneut Bürgermeister der Jusigemeinde zu werden. Interviews mit den beiden Kandidaten folgen in den nächsten Tagen in unserer Zeitung. (mar)