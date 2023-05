Angeklagter in Münsingen: »Steckt mich in den Knast«

Ein Blick in die Kühlhalle vor der Tat, in der bis zu Minus 25 Grad Celsius herrschen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. »Sie haben alles zerstört, was Ihnen in den Weg kam. Sie haben eine Verwüstung hinterlassen.« Mit diesen Worten beschrieb Staatsanwältin Lea Stichler die Tat des 38-jährigen Hilfsarbeiters, der mit seinem Gabelstapler unter anderem eine Kühlhalle so zerstört hatte, dass der Gesamtschaden auf 80 000 bis 110 000 Euro beziffert wurde. Der Grund für diesen Vorfall: »Mein Arbeitgeber hat mich ausgenutzt«, erklärte der geständige Täter vor dem Münsinger Amtsgericht.

Zugetragen hatte sich die Tat Ende September vergangenen Jahres auf dem Betriebshof einer Firma, die ein Umschlagplatz für Tiefkühlwaren ist. Der 38-Jährige schloss gegen 15 Uhr das Eingangstor zum Gelände, brach den Schlüssel ab, sodass niemand mehr ein- oder ausfahren konnte. Danach startete er den Gabelstapler und begann damit, »den größtmöglichen Schaden herbeizuführen«, so Stichler.

Er zertrümmerte die Hochregale, sodass dort gelagerte Kartons auf den Boden stürzten, er rammte die Luftschleieranlage, drückte andere Türen, Rolltore und die Kühlanlage ein, schob Gegenstände und Paletten zusammen und transportierte sie Richtung Eingangstor, mit dem Ziel, es zu verbarrikadieren.

Täter zeigt keine Reue

Daraufhin ging der Hilfsarbeiter ins Büro, wo er Drucker, Computer und Akten auf den Boden warf. Kurz danach verließ er das Gelände, setzte sich auf eine Bank und genehmigte sich reichlich Whiskey aus der Flasche. Dort wartete er seelenruhig, bis die inzwischen von einem Zeugen gerufene Polizei eintraf, die vor Ort einen Alkoholtest machte. Das Ergebnis: Knapp 0,9 Promille, sagte der ermittelnde Beamte aus.

Vor Gericht erklärte der Angeklagte, der seit drei Jahren dort beschäftigt war, die Beweggründe für seine Tat. »Mein Chef hat mich ausgenutzt. Ich hatte mehrmals versucht, mit ihm zu sprechen, er hatte nie Zeit für mich«, so der 38-Jährige. Einmal habe er ihn in der Firmenzentrale am Bodensee aufsuchen wollen, wurde aber nicht zum Geschäftsführer vorgelassen, der das Kühlhaus auf der Alb gemietet hat.

Nach eigenen Angaben hat der Hilfsarbeiter bei seinem Vollzeitjob monatlich 1 300 Euro brutto und die Betriebswohnung auf dem Gelände bekommen. Während der ersten sechs Wochen habe er noch einen Kollegen an seiner Seite gehabt, danach sei er für alles alleine verantwortlich gewesen. »Das wollte ich mir nicht mehr bieten lassen«, ärgerte sich der inzwischen arbeitslose Mann, dem nach seiner Tat fristlos gekündigt wurde. »Wenn der Chef da gewesen wäre, hätte ich ihn das Kühlhaus gesteckt, wo minus 25 Grad herrschen«, ergänzte er bei seiner Aussage.

Vor Gericht zeigte der Angeklagte keine Reue. Dass dieser öfter kein Unrechtsempfinden an den Tag legt, zeigt das lange Vorstrafenregister. Bereits 16-mal hat der 38-Jährige in den vergangenen 22 Jahren vor Gericht gestanden. Sachbeschädigung, Diebstahl, Körperverletzung, Brandstiftung, Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und andere schwere Straftaten sind im Bundeszentralregister vermerkt.

Während der Sachbeschädigung im Kühlhaus stand er noch unter Bewährung. Er hatte die Mutter seiner Tochter geschlagen. »Sie sind massiv vorbestraft, haben Hafterfahrung, haben hohe Schulden und haben während der Bewährungszeit eine weitere Straftat begangen«, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Deshalb forderte sie eine achtmonatige Gefängnisstrafe.

Keine Lehren gezogen

»Steckt mich doch in den Knast, da bezahlt der Staat die Kosten für Strom und Essen«, sagte der Angeklagte in seinem Schlusswort, der auf seinem Drehstuhl die ganze Zeit hin und her wackelte.

Da es sich im vorliegenden Fall »um keine alltägliche Sachbeschädigung mit einem exorbitanten Schaden« handelte, schloss sich Amtsrichter Marian Jander der Forderung der Anklage an. Jander, der den 38-Jährigen von anderen Verhandlungen kennt, prognostizierte dem Hilfsarbeiter »keine positive Sozialprognose«, weshalb er die Freiheitsstrafe nicht zur Bewährung ausgesetzte. Der Hilfsarbeiter habe aus den 16 Vorverurteilungen keine Lehren gezogen. Wenn er sich in Zukunft nicht am Riemen reiße, »endet das mit Ihnen noch bitterböse, Sie werden sich bis zu Ihrem Lebensende vor Gericht verantworten müssen«, sagte der Richter dem Verurteilten ins Gesicht.

Es ist fraglich, ob der Mann noch einmal auf die Füße kommt. Nach eigenen Angaben hat er um die 50 000 Euro Schulden, jetzt muss er auch noch die Gerichtskosten bezahlen. Letztere sind Peanuts im Vergleich zu den anstehenden Regressforderungen der Firma der gemieteten Kühlhallen, die nur einen Bruchteil des Schadens von der Versicherung ausgeglichen bekommen hat. (GEA)