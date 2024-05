Es ist ein Tag für die ganze Familie, an dem man die Alb mit allen Sinnen erleben kann: Beim Albtag in Ödenwaldstetten am Sonntag, 12. Mai, ist nicht nur im, sondern vor allem ums Festzelt am Sportplatz viel geboten. Besucher dürfen sich auf Themen-Touren, schicke Oldtimer, leckeres Essen und mehr freuen.

Die Macher hinter dem Albtag in Ödenwaldstetten. Foto: Marion Schrade Die Macher hinter dem Albtag in Ödenwaldstetten. Foto: Marion Schrade

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.