Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Bedauerlicherweise muss die vhs Pfullingen die geplante Lesung von Klaus Zeh (»Solas - ein irischer Krimi«), die am Freitag, 15. März, um 19:30 Uhr in der Stadtbücherei Pfullingen stattfinden sollte, aus organisatorischen Gründen absagen. Das teilt die Stadt Pfullingen in einer Pressemitteilung mit. Eine Wiederholungsveranstaltung ist für das kommende Semester geplant. Näheres ist dem nächsten Programmheft zu entnehmen. (GEA)