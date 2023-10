Der erste 3D-Bogenparcours im Landkreis Reutlingen ist eröffnet. Mit 28 Zielen und fast doppelt so vielen naturgetreuen Nachbildungen von heimischen Tieren stellt Engelbert Tschernitsch von »Bogenwelt« begeisterten Bogenschützen ein neues Areal bereit. Die ersten Gäste den Kurs beim Sportplatz Lonsingen, der in drei bis vier Stunden zu bewältigen ist. Den ersten Schuss gab Tochter Johanna Endlicher ab, die mit ihren zehn Jahren schon einige Rekorde aufgestellt hat.

Die zehnjährige Johanna Endlicher eröffnet mit erstem Schuss den neuen 3D-Bogenparcours Foto: Gabriele Bimek

