1.250 Jahre Melchingen: Ein Fest für alle Sinne

BURLADINGEN-MELCHINGEN. Wie recht hatte doch der Vorsitzende der Vereinigten Vereine Melchingen, Michael Pfahler, mit seiner Aussage: »Wir wollen ein Fest machen, von dem unsere Enkel noch erzählen.« Die 1.250-Jahr-Feier in Melchingen war wahrlich ein Fest, von dem man lange noch erzählen kann. Das wechselhafte Wetter tat der Stimmung keinen Abbruch und am Sonntag wurde das Albdorf regelrecht von Besuchern gestürmt. Bereits am Freitagabend zum Fassanstich war das Festzelt gut besucht. Am Samstag wurde das Fest mit Salutschüssen der Bürgergarde Trochtelfingen eröffnet. Die Melchinger Handwerker und Gewerbetreibenden standen bereit und stellten den Besuchern ihre Arbeit im Wandel der Zeit vor.

Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst im Festzelt, der vom Jugendblasorchester, dem Kirchenchor und dem Kindergarten mitgestaltet wurde. Und egal ob bei den Landwirten, den Zimmermännern, den Maurern, beim Schlosser oder bei den Pfadfindern – es gab, nicht nur für Kinder, viel zu erleben. Überall konnte man staunende Erwachsene und strahlende Kinderaugen sehen. Die Melchinger präsentierten ihr Dorf von der besten Seite und stellten eindrucksvoll unter Beweis, was ein Ort, in dem das Miteinander stimmt, auf die Beine stellen kann: Über 200 Melchinger haben aktiv mitgearbeitet. Es war ein Fest für alle Sinne, zum Anschauen, Anfassen und Staunen. (aba)