Von Sonntag 25. Februar, bis zum 24. März sind in der Kohlstetter Marienkirche Installationen, Objekte und fotografische Verdichtungen von Wolf Nkole Helzle unter dem Titel »© Gott« zu sehen. Helzles Themen sind »Natur-Kultur«, »Erlösung«, »Individuum-Kollektiv« und »Jenseits von richtig und falsch«. Zum ersten Mal am 29. Februar gibt es zu jeweils einem Thema Einlassungen immer donnerstags um 19 Uhr in der Kirche.

Anton Zirkelbach, Wolf Nkole Helzle und Pfarrer Martin Breitling (von links) über dem »Gesicht der Menschheit«. Foto: Steffen Wurster Anton Zirkelbach, Wolf Nkole Helzle und Pfarrer Martin Breitling (von links) über dem »Gesicht der Menschheit«. Foto: Steffen Wurster

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.