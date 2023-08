Historischer Moment am historischen Gebäude: Bürgermeister Stefan Wörner (Zweiter von rechts) legt gemeinsam mit Architekt Eberhard Wurst (Dritter von links) die Zeitkapsel in den ehemaligen Briefkasten der Hausmeisterwohnung der Pfullinger Hallen. Stadtarchivar Stefan Spiller (links), Carolin Veith (Architektin Fachbereich 5) sowie der ausführende Architekt Stephan Straush assistieren. Foto: Dieter Reisner Historischer Moment am historischen Gebäude: Bürgermeister Stefan Wörner (Zweiter von rechts) legt gemeinsam mit Architekt Eberhard Wurst (Dritter von links) die Zeitkapsel in den ehemaligen Briefkasten der Hausmeisterwohnung der Pfullinger Hallen. Stadtarchivar Stefan Spiller (links), Carolin Veith (Architektin Fachbereich 5) sowie der ausführende Architekt Stephan Straush assistieren. Foto: Dieter Reisner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.