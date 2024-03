Die Bauarbeiten im Kulturhaus Klosterkirche in Pfullingen laufen auf Hochtouren, denn bis Ende April muss das neue kulturelle Zentrum der Echazstadt fertig sein - andernfalls werden die in Aussicht gestellten Fördergelder gestrichen. Haut das hin?

Die Fassade des Kulturhaus-Anbaus greift die Farbigkeit der historischen Klosterkirche in Pfullingen auf. Foto: Weber Die Fassade des Kulturhaus-Anbaus greift die Farbigkeit der historischen Klosterkirche in Pfullingen auf. Foto: Weber

