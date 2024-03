Neuaufstellung des Flächennutzungsplans - hört sich öde an? Dahinter stehen spannende Fragen: Wie soll sich die Gemeinde künftig entwickeln? Werden mehr Flächen versiegelt? Eningen will Platz für den Bau von Wohnraum bieten.

Wie soll sich Eningen in Zukunft entwickeln? Das wird im Flächennutzungsplan geregelt, dessen Neufassung der Gemeinderat jetzt verabschiedet hat. Foto: dia Wie soll sich Eningen in Zukunft entwickeln? Das wird im Flächennutzungsplan geregelt, dessen Neufassung der Gemeinderat jetzt verabschiedet hat. Foto: dia

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.