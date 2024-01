Reise in die Vergangenheit: Pfullingens Bürgermeister Stefan Wörner (links) im Sommer mit Architekt Eberhard Wurst und der Zeitkapsel, die zum Abschluss der Sanierung der Pfullinger Hallen eingemauert wurde. Die Sanierung der Hallen war ein Großprojekt, das 2023 in der Echazstadt umgesetzt werden konnte. Foto: Dieter Reisner Reise in die Vergangenheit: Pfullingens Bürgermeister Stefan Wörner (links) im Sommer mit Architekt Eberhard Wurst und der Zeitkapsel, die zum Abschluss der Sanierung der Pfullinger Hallen eingemauert wurde. Die Sanierung der Hallen war ein Großprojekt, das 2023 in der Echazstadt umgesetzt werden konnte. Foto: Dieter Reisner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.