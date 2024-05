Rehkitze werden von ihren Müttern häufig in hohem Gras versteckt. Das geschieht gerade überall in der Region. Die Natur erwacht gerade mit Macht und überall können Jungtiere sein. Damit diese nicht beim Mähen der Wiesen verletzt oder gar getötet werden, gibt es die Rehkitzrettung mit Drohneneinsatz. Wie das funktioniert und hilft.

Geschafft! Ein junges Rehkitz ist mithilfe von Drohnentechnik in seinem Versteck entdeckt worden, bevor die Wiese gemäht wurde. Foto: BMEL/photothek Geschafft! Ein junges Rehkitz ist mithilfe von Drohnentechnik in seinem Versteck entdeckt worden, bevor die Wiese gemäht wurde. Foto: BMEL/photothek

