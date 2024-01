In den Sessionen 2003 und 2004 war Karin Kapitel Reutlinger Faschingsprinzessin. Seit mehr als 30 Jahren übernimmt sie wichtige Ämter sowohl bei den Eninger Häbles-Wetzer, deren Zunftmeisterin sie derzeit ist, als auch beim Männerverein Reutlingen, dort ist sie Schriftführerin. Foto: Ottmar Leippert In den Sessionen 2003 und 2004 war Karin Kapitel Reutlinger Faschingsprinzessin. Seit mehr als 30 Jahren übernimmt sie wichtige Ämter sowohl bei den Eninger Häbles-Wetzer, deren Zunftmeisterin sie derzeit ist, als auch beim Männerverein Reutlingen, dort ist sie Schriftführerin. Foto: Ottmar Leippert

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.