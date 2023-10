Es geht um Umweltzerstörung sowie menschliche Gier und Irrtümer: Überraschend aktuell ist das vor 100 Jahren entstandene Märchen »Das kalte Herz« von Wilhelm Hauff. Bei der vorletzten Veranstaltung des Hauff-Museums Honau in dieser Saison stellte Leiterin Jutta Kraak am Samstag zwei besondere Gäste vor. Augusto Paim aus Brasilien hatte das Märchen ins Portugiesische übertragen, Sascha Hommer aus Hamburg war mit der projektierten Comicversion der Geschichte unter den Finalisten der Berthold-Leibinger-Stiftung. Beide erzählten von ihrer Arbeit und kamen mit den Gästen ins Gespräch.

Augusto Paim (links) und Sascha Hommer setzten sich mit Hauffs Märchen »Das kalte Herz« auseinander. Foto: Gabriele Böhm Augusto Paim (links) und Sascha Hommer setzten sich mit Hauffs Märchen »Das kalte Herz« auseinander. Foto: Gabriele Böhm

