Was hat die Gemeinde Eningen in den kommenden Jahren mit Ihrem Wald vor? Der Gemeinderat hat jetzt die ökologischen, ökonomischen und sozialen Ziele festgelegt. Dazu soll auch verstärkt der Dialog mit den Jagdpächtern gesucht werden.

Einschlag beim Eninger Wildgehege: Der Wald und seine Zukunft beschäftigten vor Kurzem den Gemeinderat. Foto: Foto: Uwe Sautter Einschlag beim Eninger Wildgehege: Der Wald und seine Zukunft beschäftigten vor Kurzem den Gemeinderat. Foto: Foto: Uwe Sautter

