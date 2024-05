Jochen Weber interviewte Isabelle Jasch-Boley über ihre spannende Arbeit als Anthropologin. Sie hält den Schädel eines mehr als 1.200 Jahre alten Pfullinger Müllers in den Händen. Foto: Gabriele Böhm Jochen Weber interviewte Isabelle Jasch-Boley über ihre spannende Arbeit als Anthropologin. Sie hält den Schädel eines mehr als 1.200 Jahre alten Pfullinger Müllers in den Händen. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.