Transparenz, Zusammenarbeit und Sichtbarkeit: Das haben sich Thomas Allraum (von links), Marina Riedinger und Sieglinde Schairer, alle drei Vorstandsmitglieder des Gewerbe- und Handelsvereins (GHV) Pfullingen, für 2024 auf die Agenda gesetzt. Foto: Weber Transparenz, Zusammenarbeit und Sichtbarkeit: Das haben sich Thomas Allraum (von links), Marina Riedinger und Sieglinde Schairer, alle drei Vorstandsmitglieder des Gewerbe- und Handelsvereins (GHV) Pfullingen, für 2024 auf die Agenda gesetzt. Foto: Weber

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.