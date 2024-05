Bei einer Gewässerschau in Eningen wird deutlich, was für den Hochwasserschutz getan wird, wo es Probleme gibt und warum die Achalmgemeinde eigentlich als Starkregen-Risikogebiet eingestuft werden sollte.

Da braut sich etwas zusammen: aufziehendes Unwetter über Eningen, festgehalten von einer GEA-Leserin. Foto: Merkle Da braut sich etwas zusammen: aufziehendes Unwetter über Eningen, festgehalten von einer GEA-Leserin. Foto: Merkle

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.