Peter Datz und Uwe Beck vom Projekt N.E.I.N. Pfullingen zeigen den verschiedensten Menschen, wie sie sich in Gefahrensituationen selbst verteidigen können. Warum sie das machen und was ihnen dabei wichtig ist.

Die Trainer von N.E.I.N. Pfullingen zeigt unter anderem auch Rettungskräften, die in letzter Zeit immer häufiger Anfeindungen ausgesetzt sind, wie sie sich gegen Gewalt schützen können. Foto: N.E.I.N. Pfullingen Die Trainer von N.E.I.N. Pfullingen zeigt unter anderem auch Rettungskräften, die in letzter Zeit immer häufiger Anfeindungen ausgesetzt sind, wie sie sich gegen Gewalt schützen können. Foto: N.E.I.N. Pfullingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.