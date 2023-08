Den deutschen Buchhandlungspreis hat Nicole Ludwig schon in der Tasche: Auf welchen Platz des Siegertreppchens die 51-Jährige mit der Buchhandlung am Laiblinsplatz stehen wird, erfährt sie im Oktober. Viel Arbeit, wenig Urlaub und Reichtümer gibt es auch keine zu gewinnen. Warum sie gleichwohl nach Ladenschluss meist zufrieden nach Hause geht, erzählt sie wenige Wochen vor der feierlichen Preisübergabe.

Nicole Ludwig freut sich über den Deutschen Buchhandlungspreis Foto: Uwe Sautter

