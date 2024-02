Pommes im Glas und Platz zum Austoben: Der Schülertreff »Chill mal« in der evangelisch-methodistischen Kirche in Pfullingen kommt bei Jugendlichen gut an. Der achte Geburtstag soll groß gefeiert werden.

Besucherinnen des »Chill mal«-Schülertreffs warten geduldig auf ihre Waffeln. FOTOS: WEBER Besucherinnen des »Chill mal«-Schülertreffs warten geduldig auf ihre Waffeln. FOTOS: WEBER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.