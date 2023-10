Ein Mann, gemalt als Silhouette, schaukelt sorglos unter einem Baum und schaut auf einen Wasserfall. Papierschiffchen stürzen hinunter und nur ein einziges kann sich, an einem Ballon hängend, retten. Mehrdeutig und oft und mit einem Bezug zum Zeitgeschehen verknüpft sind die Bilder, die der Gönninger Christoph Sax im Bürgertreff Pfullinger ausstellt. Sehr gut besucht war die Vernissage am Freitagabend.

Christoph Sax vor seinen Gemälde »Goldene Zeiten« (links) und »Netzwerk« Foto: Gabriele Böhm Christoph Sax vor seinen Gemälde »Goldene Zeiten« (links) und »Netzwerk« Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.